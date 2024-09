E’ scattata questa mattina alle 6 e proseguirà, salvo modifiche, sino alle 18 di oggi, lunedì 23 settembre 2024, lo stato di Allerta Gialla per temporali e piogge intense diramato ieri da Arpal su tutta la Liguria (Zone ABCDE).

Atteso per oggi un forte peggioramento delle condizioni meteo con condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale.

Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più forte delle precipitazioni dovrebbe restare confinata in mare.

Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali – che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine – forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.