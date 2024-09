Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata odierna, martedì 24 settembre, in via San Lorenzo, in pieno centro a Genova. Il tutto è accaduto poco prima delle ore 10:00, quando un operaio di 26 anni che stava lavorando su una scala è caduto a terra facendo un volo di diversi metri.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ferito ha riportato alcune contusioni e un trauma facciale.

Per questo motivo, si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale San Martino. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.