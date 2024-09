Lavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nei pressi della frazione di Cavi di Lavagna, dove un giovane di 18 anni è stato travolto da un’auto mentre si apprestava ad attraversare la strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che per prima cosa hanno dovuto estrarre il giovane da sotto la vettura, dove era rimasto incastrato. Successivamente, hanno prestato le prime sul posto per poi trasportarlo in codice giallo – di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto sembrasse inizialmente.

Oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.