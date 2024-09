Genova – Sono proseguiti durante la notte le indagini ed i controlli per gli scontri tra teppisti e forse dell’ordine in occasione del Derby tra Genoa e Sampdoria che si è giocato ieri sera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

Intorno all’una della scorsa notte le pattuglie dislocate lungo le vie utilizzate per allontanarsi dallo stadio hanno hanno fermato due veicoli con targa francese i cui 7 occupanti sono stati trovati in possesso di bastoni, coltelli, sfere in acciaio, passamontagna, bombolette di pittura spray e artifici pirotecnici.

Due persone sono state arrestate e altre 5 denunciate a piede libero e munite di decreto di allontanamento del Prefetto di Genova per motivi di ordine pubblico.

L’episodio riapre la discussione circa le presunte infiltrazioni di persone non appartenenti alle tifoserie organizzate locali nei gruppi apparentemente molto ben strutturati e “allenati” agli scontri di piazza.

Circostanze sui cui probabilmente occorrerebbe indagare con più attenzione.