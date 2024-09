Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada sulle strade cittadine. Questa volta è successo in via Pozzo, nel quartiere di Albaro.

Secondo le prime informazioni una ragazza che stava attraversando la strada sarebbe stata centrata in pieno da uno scooter.

Conducente del mezzo e pedone sono caduti a terra riportando diverse ferite.

Sul posto, intorno alle 18,30, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.