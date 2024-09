Genova – Non c’è pace per le tubazioni dell’acqua e questa mattina una nuova grossa perdita è segnalata nella zona di via del Piano, a Marassi.

Da una fessura che si è aperta nel manto stradale fuoriesce una grande quantità di acqua che si riversa per strada, allagandola, e minaccia da vicino negozi e locali sotto il livello stradale.

Atteso l’intervento dei tecnici del gruppo Iren e la probabile sospensione della fornitura idrica nella zona.

Nel frattempo sono pesanti i disagi per la circolazione stradale, con le auto e soprattutto i mezzi a due ruote impegnati a “guadare” le zone allagate facendo attenzione a non alzare spruzzi d’acqua sui pedoni sui marciapiedi e a non scivolare sulla grande quantità d’acqua presente per strada