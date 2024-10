La Spezia – Svegliati dal crollo di una parte del soffitto in canniccio nella stanza da letto. Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per una donna colpita dai detriti che si sono distaccati dal soffitto della sua camera da letto in un appartamento di via Baracchini, nel quartiere di Pegazzano.

La donna ha riportato alcune lievi ferite all’addome ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 6, quando tutta la famiglia stava dormendo ed improvvisamente è stata risvegliata da un forte rumore e dalla caduta dell’intonaco.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno accertato il distacco avviando le prime analisi per capire le motivazioni.

Forse una perdita d’acqua o un cedimento dell’antico soffitto in canniccio hanno provocato la caduta dell’intonaco.

Nelle prossime ore i tecnici effettueranno una perizia per capire se l’appartamento è abitabile e se ci sono lesioni all’edificio o motivi di pericolo.