Genova – Una nuova lite via social tra il virologo Matteo Bassetti e l’assessore alla Sicurezza del Comune Antonio Gambino.

Ieri sera il professor Bassetti è tornato a denunciare quella che considera “la politica del due pesi e due misure” che ha già scatenato una furibonda lite con l’assessore Gambino e lo ha fatto postando le immagini di un presunto superamento dei limiti per schiamazzi e musica nelle feste, in una festa presso il Museo del Mare, alla Darsena. Alle immagini Bassetti ha aggiunto un commento al vetriolo: “a proposito di quelli che dicono che fanno rispettare le regole in tutta la città di Genova” come a voler sottolineare che il suo intervento, in occasione di un ammonimento della polizia locale durante la festa per i 16 anni del figlio, proprio per la musica a volume sostenuto, non era “casuale” e tantomeno “campato per aria”.

La reazione piccata dell’assessore Gambino, che già nel precedente episodio aveva risposto “per le rime” a Bassetti, accusandolo di un attacco alle forze dell’ordine, questa volta ha puntato sul fatto che gli agenti della polizia locale erano impegnati in una operazione antidroga e quindi, detto tra le righe, “avevano cose più importanti da fare”.

“Mentre il prof postava questo – ha risposto Gambino sui social, pubblicando la foto del post di Bassetti – Loro (la polizia locale) portavano a termine un’operazione anti droga”

Questo il post a commento dell’immagine pubblicata dall’assessore Gambino

“Proprio mentre il prof. Matteo Bassetti lamentava il troppo rumore in Darsena durante l’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 Comune di Genova – Genoa Municipality 𝐩𝐞𝐫 la Genova Jeans Week, a poco più di 100 metri di distanza 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐮𝐧’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐫𝐨𝐠𝐚 💪

Un intervento tempestivo e di grande valore 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐚𝐜𝐤 e dimostra ancora una volta la prontezza e la professionalità delle nostre forze dell’ordine, sempre pronte a intervenire per la sicurezza della città, anche mentre altri cercano ancora di giustificare un proprio errore. 👏

⚠️𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞̀ 𝐮𝐧’𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐨𝐜𝐚.

D’altronde, come direbbe lo stesso professor Bassetti: se in cura giunge una persona con infarto in atto e una e con un raffreddore, non curo entrambi con l’aspirina…”

Il video postato da Bassetti sui social – quasi certamente Instagram – non è più visibile, probabilmente rimosso.

A supporto del direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ci sono però numerose testimonianze social riguardo a presunti e ripetuti sforamenti dei limiti del rumore durante gli eventi organizzati in Darsena e che non riguarderebbero solo la notte “incriminata”.

La lite tra il professor Matteo Bassetti e l’assessore alla Sicurezza Gambino è divampata quando, nel cuore della notte di qualche giorno fa, il virologo aveva postato un video nel quale criticava duramente l’operato di alcuni agenti della polizia locale che, su richiesta di alcuni vicini di casa, hanno bussato alla porta del medico per poi identificarlo e consegnare una diffida per aver tenuto la musica della festa ad un volume superiore al consentito.

Non una sanzione ma un ammonimento.

Bassetti, innervosito, aveva criticato l’intervento sostenendo che era avvenuto nel quartiere di Albaro (dove abita) mentre in altri quartieri – in particolare citando il Centro Storico – gli agenti non sarebbero altrettanto solerti.

Bassetti aveva “fiorito” la denuncia con la frase “Forti con i deboli e deboli con i forti” che aveva fatto saltare i nervi a Gambino che subito aveva risposto parlando di “gravi accuse”, aggiungendo che “le regole valgono per tutti”

La vicenda aveva infiammato i social al punto da divenire una notizia nazionale anche per la vasta eco che ancora ha l’operato del professor Bassetti, divenuto celebre ai tempi della pandemia per le sue posizioni intransigenti contro No Vax e fake news degli anti vaccinisti ma anche a favore delle vaccinazioni obbligatorie, i green pass e l’obbligo per i Cittadini a restare nelle loro abitazioni durante il lockdown.

La lite social tra Bassetti e Gambino è divenuta rapidamente una delle notizie più seguite sui Media online scatenando furibonde e accesissime discussioni sui social tra opposte fazioni.