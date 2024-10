Millesimo (Savona) – Prima si sono insultati e spintonati davanti ad un locale e poi si sono azzuffati senza esclusione di colpi.

Due giovani hanno dato vita ad una violenta rissa, ieri notte, intorno alle 2, in piazza Ferrari, a Millesimo, riportando diverse ferite e contusioni che li hanno fatti finire in ospedale.

Il più grave è un ragazzo colpito al volto da un pugno o forse da una bottigliata che ha causato un forte trauma cranico. Il giovane è stramazzato a terra ed è stato subito soccorso da alcune persone presenti che hanno anche chiamato il 112 e il 118.

L’ambulanza giunta sul posto lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo.

Anche l’altro contendente ha dovuto ricorrere alle cure dei medici in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e le motivazioni che hanno indotto i due a picchiarsi selvaggiamente.