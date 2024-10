Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni delle due persone ferite ieri notte in un incidente stradale avvenuto in via Clavi.

Per cause ancora da accertare, intorno all’una, una vettura ha perso il controllo finendo fuori strada al bivio per Torrazza e le due persone che viaggiavano all’interno hanno subito gravi ferite per l’impatto e sono rimaste incastrate tra le lamiere sino all’arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri li hanno liberati e dopo essere stati stabilizzati dal persone dell’automedica del 118 i feriti sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale del Savonese.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente ma non risultano coinvolti altri veicoli.