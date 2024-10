Savona – Dovrebbe riaprire entro le ore 12 di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, il tratto di Autostrada dei Fiori, A6 Torino – Savona tra Ceva e Millesimo, in direzione Savona chiuso per giorni a causa dei segnali di allarme emessi dai rilevatori di movimento di una grossa frana.

Un fermo che va avanti da giorni con pesanti ripercussioni sul trasporto e sui collegamenti da e per la Liguria.

La scelta della modalità di riapertura verrà effettuata questa mattina a seguito dell’analisi dei dati forniti dal sistema di monitoraggio installato sul versante interessato da un movimento franoso al km 86 circa