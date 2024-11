Camogli (Genova) – Si era seduto sul bordo del molo del porticciolo e quando si è rialzato ha perso l’equilibrio ed è precipitato per alcuni metri sulla scogliera sottostante. Brutta avventura per un turista francese di 74 anni che ieri pomeriggio ha dovuto attendere i soccorsi, incapace di muoversi per il colpo subito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 quando l’anziano, in vacanza nella cittadina del levante genovese, ha deciso di rialzarsi dal molo dove si era seduto a prendere il sole.

Un giramento di testa o una mossa azzardata e l’uomo è precipitato tra gli scogli rischiando gravi ferite.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Verde Camogliese e del 118 e il personale ha immobilizzato nella speciale barella spinale l’anziano turista, per evitare lesioni spinali.

Una volta trasferito all’ospedale San Martino, però, si è accertato che le lesioni erano meno gravi del previsto.

Resterà ricoverato per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.