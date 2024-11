Genova – Ancora un episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa all’interno dell’ospedale di Villa Scassi, situato nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Come spesso accade in queste occasioni, la vittima è un’infermiera impegnata nel suo lavoro che è stata aggredita da una paziente. La donna, paziente psichiatrica che negli ultimi anni avrebbe effettuato alcune centinaia di accessi al pronto soccorso, avrebbe dato in escandescenze, colpendo la giovane infermiera con un violento pungo al volto e iniziandola a prendere a calci una volta caduta a terra.

Al momento non è chiaro cosa abbia portato alla reazione della donna, mentre per l’infermiera si sono rese necessarie le cure dei sanitari.