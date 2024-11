Genova – Ha riaperto questa mattina, in via XX settembre, il punto vendita di H&M chiuso per circa tre mesi per lavori di rinnovo dei locali e della parte espositiva.

All’apertura, questa mattina, grande la curiosità soprattutto del pubblico più giovane e più affezionato alle linee del marchio svedese. In molti si sono messi in coda anche prima della riapertura ufficiale per dare un’occhiata in anteprima alle novità.

“Meno scaffali e più spazio aperto – è il motivo guida del restyling anche con installazione di grandi schermi che consentono una visione immersiva e stimolante delle ultime tendenze e della nuova collezione Holiday 2024.

Il negozio è stato riprogettato per garantire ai clienti una modalità “più fluida ed integrata di fare acquisti”.

Oltre alle funzioni “trova in negozio” o “scannerizza e acquista”, l’esperienza di

acquisto è stata facilitata dalle casse automatiche e dai nuovi punti di ritiro Click&Collect, che consentono ai clienti di ritirare in negozio gli ordini effettuati online.

“Sono passati quasi 20 anni dall’apertura di questo punto vendita – ha spiegato Johan Lindelow, sales manager per H&M Italia – e dopo alcuni mesi di lavoro siamo entusiasti di offrire alla città uno store che possa riflettere al meglio ciò che H&M rappresenta. Oggi più che mai offriremo un’esperienza di shopping elevata e stimolante, in un’atmosfera tanto raffinata quanto rilassante, con una selezione di capi di moda di alta qualità al miglior prezzo e per tutti”.