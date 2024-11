Genova – Anche questa settimana saranno 4 le serate di chiusura anticipata della Metropolitana per lavori in atto ormai da mesi.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è infatti prevista la chiusura anticipata della metro nelle serate di oggi, lunedì 18 novembre, in quella di domani, martedì 19 ed ancora in quella di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Amt segnala che il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede: il revamping dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’installazione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le attività di test alla nuova sottostazione elettrica di Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).