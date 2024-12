Genova – Un volo di oltre sei metri ed un impatto fatale sul terreno. Così è morto l’uomo di 40 anni trovato ormai cadavere, questa mattina all’alba, in via Amba Alagi, non lontano dal Palazzo del Principe, meta di tanti turisti.

Sembra delinearsi meglio il giallo del corpo senza vita trovato questa mattina, in circostanze ancora da chiarire, da alcuni passanti che hanno dato l’allarme consentendo l’intervento dei soccorsi che però si sono rivelati ormai inutili.

L’uomo, di nazionalità cingalese, potrebbe essere precipitato per una tragica fatalità ma potrebbe anche essersi gettato volontariamente di sotto o forse aveva bevuto un pò troppo e non si è reso conto della situazione precipitando suo malgrado.

Saranno le indagini ad accertare quanto realmente avvenuto e ad escludere l’intervento di terzi.

Il primo passo sarà l’autopsia sul corpo per accertare se l’uomo avesse bevuto come sembra emergere dalle indiscrezioni e se il corpo presenti o meno tracce di violenza.