Genova – Accensione dell’albero di Natale e merenda per grandi e piccini, a Voltri, alle ore 15 di sabato 7 dicembre e avvio ufficiale delle festività natalizie nel quartiere del ponente genovese.

Presso la società Pescatori Voltresi 90, accanto alla piscina, l’Associazione Utri Mare, in collaborazione con la Pro Loco Voltri 2000 e altre realtà della delegazione offriranno gratuitamente cibo e bevande calde nonché un piccolo presente per tutti i bambini. L’evento è sostenuto e patrocinato dal Comune di Genova Municipio VII Ponente.

L’invito ai partecipanti a portare una pallina di Natale o un addobbo per abbellire ancora di più l’albero collocato per il Natale 2024.