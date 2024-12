Genova – Dovrebbe trovarsi dietro le sbarre, in carcere, per una condanna a tredici mesi ma gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno trovato a passeggiare tranquillamente nella stazione di Principe.

Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Genova Principe, nell’ambito di mirati controlli in ambito ferroviario, hanno sorpreso e arrestato nella stazione di Genova Principe un soggetto di 54 anni ricercato per reati contro la persona.

L’arrestato, per cercare di evitare la pena detentiva, ha tentato di prodursi degli atti di autolesionismo danneggiando la porta d’accesso dell’Ufficio Segnalamento della Polizia Scientifica.

L’uomo è stato associato nel carcere genovese di Marassi dove dovrà scontare una pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione. E’ stato poi denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento del bene della Pubblica Amministrazione, fermo restando la presunzione di innocenza dell’indagato, sino a condanna definitiva.