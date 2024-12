Genova – E’ già scattato prima dell’alba e potrebbe proseguire per ben 24 ore lo sciopero generale indetto dai sindacati di base (Usb) per la giornata di oggi. Previsti disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici, con treni, bus, metropolitana ma anche con taxi e mezzi marittimi.

L’agitazione era stata “limitata” con l’intervento della precettazione ma il Tar ha sospeso il blocco autorizzando di fatto il completo svolgimento della protesta che interessa tutta Italia.

Per le modalità dello sciopero per il trasporto urbano AMT segnala che

Il servizio di trasporto urbano Genova vedrà il fermo del personale viaggiante e graduato si astenersi dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Per il servizio di trasporto provinciale:

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno; il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella:

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno;

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.