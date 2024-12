Si sta diffondendo anche in Liguria la cosiddetta truffa del falso bonifico e le vittime, purtroppo, sono in costante aumento.

I truffatori inviano un messaggio sms al cellulare della vittima, informandola di un falso bonifico che sarebbe in movimento tra il proprio conto bancario e quello di uno sconosciuto, indicato con nome e cognome.

Nel testo si avverte la vittima designata che la propria banca sta per effettuare il bonifico aggiungendo che si possono chiedere informazioni ad un numero che probabilmente corrisponde a quello del truffatore o di un suo complice.

La persona che riceve il messaggio ovviamente non sa nulla del bonifico e spaventato o volendo bloccare l’operazione rischia di cadere nella trappola.

Chiamando un finto operatore che lo convince a dare i codici di accesso al conto corrente online dal quale, poi, sparisce del denaro.

Le forze dell’ordine invitano a denunciare gli episodi e a non fornire a nessuno le password e i codici di accesso ai conti correnti. Le banche, ovviamente, non hanno bisogno di accessi ai conti che sono i loro.