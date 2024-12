Il rafforzamento di un campo di alta pressione sull’Europa centro occidentale favorisce un generale miglioramento con condizioni di tempo più stabile e soleggiato ed un aumento delle temperature anche in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 15 Dicembre 2024

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutta la Liguria.

Venti tra Genova e Capo Mele moderati dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi fino a tesi o forti. In genere deboli, sempre da nord, altrove.

Mare mosso, in calo a poco mosso in serata.

Temperature minime in lieve calo nei fondovalle interni, stazionarie od in lieve aumento altrove. Massime in deciso aumento ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +12°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+4°C e massime tra +7°C/+12°C