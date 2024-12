Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della serata di ieri, mercoledì 18 dicembre, in via Struppa. A scontrarsi sono state una macchina e una moto e, come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è caduta rovinosamente a terra.

Nell’impatto lo scooterista ha riportato diverse ferite, tanto da rendere necessario il trasferimento all’ospedale in codice rosso organizzato dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale è giunta anche la polizia locale. Gli agenti hanno gestito il poco traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.