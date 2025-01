Genova – Il mercato coperto di Certosa chiude i battenti. Il tessuto commerciale del quartiere simbolo della rinascita post crollo del Ponte Morandi perde un altro pezzo storico e registra l’ennesima sconfitta rispetto ai tanti piani di recupero varati.

Gli ultimi tre banchi hanno comunicato l’intenzione di “chiudere” quantomeno nel breve periodo, in attesa che il Comune trovi una soluzione ad una serie di problemi che si trascinano almeno dal periodo post crollo del ponte Morandi e che rischiano di far chiudere per sempre la struttura.

Cittadini e Comitati hanno chiesto – da tempo – alla civica amministrazione di evitare che gli spazi vengano ceduti a iniziative commerciali come supermercati o centri commerciali e che, invece, la struttura possa riaprire al più presto, magari con una formula “mista” commerciale e servizi per il quartiere ed il cittadino (biblioteca, spazi per bambini e anziani, locali per aggregazione in genere) ma c’è chi teme che possa riprendere piede la proposta di una “palestra” che più difficilmente potrebbe garantire un “servizio pubblico” alla cittadinanza e nel contempo perseguire obiettivi imprenditoriali e di business.

Di certo, al momento, c’è solo l’ennesima chiusura e l’ennesima “resa” della gestione pubblica rispetto, invece, all’avanzata di supermercati e centri commerciali.