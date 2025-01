In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG, ASL5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le tre giornate in tutti e tre i distretti:

Distretto sociosanitario n. 17

04/01 8-12 Dott.sa Miria Coccia Via Brigate Partigiane, 76 Follo

04/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

05/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

06/01 8-12/14-17 Dott. Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.18

04/01 8-12 Dott. Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

04/01 8-12 Dott. Rosario Leotta Via Francesco Crispi, 103 La Spezia

04/01 8-12 Dott.sa Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

04/01 14-17 Dott.sa Maria Serena Ruffini Via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

04/01 14-17 Dott.sa Elisa Angelinelli Piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

04/01 14-17 Dott. Giuseppe Di Sibio Via Mantegazza, 14 San Terenzo

05/01 8-12 Dott.sa Erica Guaragna Via Fieschi, 238 La Spezia

05/01 8-12 Dott.sa Camilla Zattera Via Genova, 129 La Spezia

05/01 8-12 Dott. Davide Barletta Via delle Cave, 114 La Spezia

05/01 14-17 Dott.sa Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

05/01 14-17 Dott. Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia

06/01 8-12 Dott. Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

06/01 8-12 Dott.sa Camilla Zattera Via Genova, 129 La Spezia

06/01 8-12 Dott. Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

06/01 14-17 Dott.sa Maria Serena Ruffini Via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

06/01 14-17 Dott.sa Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

06/01 14-17 Dott. Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.19

04/01 8-12 Dott. Pier Luigi Angelinelli Via Sommovigo, 159 Arcola

04/01 8-12 Dott. Tommaso Lapi Piazza Matteotti, 64 Sarzana

04/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

04/01 14-17 Dott.sa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni

05/01 8-12 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

05/01 8-12 Dott.sa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni

05/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

05/01 14-17 Dott. Giovanni Frediani Via Pisanello, 5 Ameglia

06/01 8-12 Dott. Mario Quadrelli Via Cisa Sud, 264 Santo Stefano di Magra

06/01 8-12 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra

06/01 14-17 Dott.sa Mara Pinelli Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra