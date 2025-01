Genova – Un altro tentativo di furto, fortunatamente sventato dal pronto intervento delle forze dell’ordine, è avvenuto all’interno di una galleria d’arte situata in piazza Cattaneo, nel centro storico.

E’ accaduto nella notte, intorno alle ore 3:00, quando i residenti della zona hanno allertato le forze di polizia dopo aver avvertito il rumore di vetri infranti provenire dalla strada. Gli agenti sono giunti sul posto, hanno visto la vetrina del locale spaccata e all’interno hanno trovato un uomo di 29 anni che tentava di nascondersi. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto al carcere genovese di Marassi.

Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del locale, è emerso come il 29enne non abbia agito da solo. Sono così iniziate le indagini per identificare e risalire ai due complici.