Genova – Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è ritenuto il responsabile della brutale aggressione che si è verificata ai danni di un uomo di 43 anni in via Jori, nel quartiere di Certosa. E’ accaduto durante la notte di Capodanno. L’uomo ferito è stato ritrovata in strada in condizioni molto gravi. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Si trova tuttora ricoverato in coma al Galliera e le sue condizioni sarebbero ancora serie.

Subito dopo il ritrovamento, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che nelle ore successive hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Queste mostrerebbero un gruppo di tre giovani avvicinarsi all’uomo e, dopo aver parlato alcuni istanti, uno di questi avrebbe improvvisamente sferrato un violentissimo pugno ai danni del 43enne, il quale è crollato immediatamente a terra. I tre si sono così allontanati e hanno raggiunto un locale dove hanno consumato alcolici.

I carabinieri hanno arrestato il giovane che ha sferrato il violento colpo: si tratta di un 20enne. Nei confronti delle altre due persone che erano con lui, un 18enne e un 24enne, è scattata la denuncia. Al momento non sono chiari i motivi della violenza.