Arenzano (Genova) – E’ riuscito a sfuggire ai padroni e dal giardino della casa dove abita ed è finito a correre in Autostrada, sulla A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova.

Finale tragico per un pinscher di piccola taglia che si è scappato chissà come dal giardino dove viveva con un altro cagnolino ed è corso terrorizzato fin sulla carreggiata autostradale.

L’animale è stato avvistato a più riprese mentre correva all’impazzata, terrorizzato dal rumore e dallo sfrecciare dei veicoli.

Alcuni automobilisti hanno anche cercato di fermarsi per bloccarlo ma l’animale non si lasciava prendere e per sfuggire continuava a correre da un lato all’altro della strada sino a finire travolto.

I proprietari, ignari inizialmente della sorte dell’animale, hanno postato le foto del cane sui canali social dedicati alla scomparsa ed al ritrovamento degli animali sino ad apprendere che il loro povero Pinscher era deceduto tragicamente.

Un finale tragico per una disavventura che purtroppo può sempre capitare.