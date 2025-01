Genova – Sono gravi le condizioni del pensionato di 70 anni travolto da una vettura mentre attraversava la strada in via Orsini, nel quartiere di Albaro.

L’uomo è stato scagliato a terra ed ha riportato diverse lesioni che gli hanno fatto rapidamente perdere i sensi.

Subito soccorso da alcuni passanti, l’uomo è stato intubato e stabilizzato dal personale medico e sanitario dell’automedica Golf 1 del 118 e dell’ambulanza della Croce Rossa italiana che lo ha poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, sezione infortunistica che stanno raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede sfortunato protagonista un pedone nell’atto di attraversare la strada e si infiammano le polemiche per strade ed attraversamenti con illuminazione adeguata e assenza di controlli dove non sono in funzione i semafori intelligenti e le telecamere pur disponendo di un organico di oltre mille agenti con i costi per il servizio più alti d’Italia.

