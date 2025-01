Genova – Denso fumo nero che usciva dalle finestre e poi le fiamme. Momenti di paura, questa sera, nel quartiere di Sturla, per il principio di incendio divampato all’interno della Casa del Soldato, lo storico edificio, gioiello razionalista progettato dall’architetto Luigi Carlo Daneri abbandonato all’incuria da anni e oggetto di progetti di recupero sempre tramontati e finiti nel dimenticatoio.

Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in poco tempo, evitando conseguenze peggiori.

“Questo episodio però – denuncia Serena Finocchio, consigliere municipale del PD – è l’ennesima prova di cosa accade quando un bene storico viene abbandonato: incuria, degrado e situazioni di pericolo che mettono a rischio non solo il patrimonio, ma anche la sicurezza. La Casa del Soldato, ferita da anni di indifferenza, merita un destino diverso. Non possiamo lasciare che pezzi di storia e cultura vadano perduti. È il momento di intervenire e ripensare il futuro di questo luogo, restituendolo alla comunità”.