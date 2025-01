La Liguria è ancora nella fase di “picco” della diffusione dell’influenza e per non aumentare troppo la pressione sui pronto soccorso e sugli ospedali, oltre agli Influenza Point sono aperti anche i punti di Primo Intervento come l’ Ambulatorio a Bassa complessità assistenziale del Santa Maria di Misericordia di Albenga, il San Giuseppe a Cairo Montenotte, il Micone a Sestri Ponente, l’Ambulatorio a Bassa complessità assistenziale del Gallino di Pontedecimo e il San Nicolò di Levanto.

I dati del rapporto nazionale ‘Influnet’ riferito alla seconda settimana del 2025 confermano la Liguria in zona ‘arancione’ con 14,85 casi di sindromi simil-influenzali ogni 1000 assistiti.

Prosegue intanto la campagna vaccinale in Liguria e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono state somministrate quasi 10.500 dosi in più (circa il 4%). Sono oltre 295.000 quelle somministrate ad oggi.

“Siamo molto soddisfatti di come i liguri hanno risposto alla campagna vaccinale – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – con un 4% in più rispetto allo scorso anno. Siamo comunque nel pieno del periodo pandemico e molti liguri sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche e, in alcuni casi, come i fragili, gli anziani o immunodepressi, anche al supporto ospedaliero. Ricordo che, per i casi a bassa complessità e non gravi, anche oggi e domani restano aperti gli Influenza Point che si possono trovare sui siti di ogni singola ASL”.

“Si conferma – afferma Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa – l’importante ruolo di medici di famiglia, pediatri e farmacie come canali di somministrazione e supporto alla campagna di vaccinazione: è importante ricordare che chi appartiene a una categoria a rischio e non si è ancora vaccinato può ancora farlo. Ricordo che il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per le categorie indicate dal Ministero della Salute”.