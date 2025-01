La fase perturbata vissuta nel weekend lascia spazio ad una fase transitoria con nuvolosità sparsa e e qualche precipitazione residua nella giornata di martedì.

Nuovo instabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite è attesa a partire da metà settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 21 Gennaio 2025

Precipitazioni nella prima parte di nottata che andranno ad insistere sul centro-levante della regione, con nevicate fino a fondovalle in Val d’Orba, al di sopra dei 700-800 mt. sulle vette del settore centrale e a partire dai 900-1000 mt. sull’Appennino di Levante. Schiarite sull’Imperiese in estensione al Savonese e al Genovesato Occidentale nel corso della mattinata e del pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sullo Spezzino. A partire dalla serata nuvolosità alta stratificata in aumento sul Ponente regionale , mentre i cieli risulteranno parzialmente nuvolosi sul settore orientale.

Venti in mattinata moderati o forti dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale con rinforzi sulle vallate esposte a travaso della costa Savonese e Genovese. Deboli dai quadranti meridionali su tutta la regione a partire dal tardo pomeriggio.

Mare stirato o mosso al mattino sul settore centrale. Poco mosso ovunque entro sera.

Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento le massime sul Ponente e sui versanti padani.

Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +9°C/+15°C

Interno: Min: -3°C/+5°C – Max: +3°C/+10°C