Genova – Finirà quasi certamente in Tribunale la disputa per l’attribuzione delle responsabilità per il rogo che ha gravemente danneggiato il tetto di parte dei Magazzini del Cotone nell’area del Porto Antico. I proprietari della pizzeria respingono con forza le accuse, accennate nei giorni scorsi, secondo cui le fiamme sarebbero divampate per un surriscaldamento della canna fumaria del locale che sbocca proprio nell’area dove si è sviluppato l’incendio e, in particolare, respingono le accuse di mancata o insufficiente manutenzione del canale che, secondo le ipotesi iniziali, potrebbero aver causato un accumulo di materiale incombusto che potrebbe aver preso fuoco.

La proprietà del locale si dice certa di poter provare la regolarità della manutenzione, svolta attraverso ditte specializzate, e di essere “vittima” e non responsabile dell’incendio che, tra le altre cose, rischia di costringere il locale, molto noto in città, ad una lunga chiusura che avrà pesanti conseguenze in termini economici.

L’incendio, divampato domenica scorsa, all’ora di pranzo, ha infatti causato la chiusura del locale e dei cinema e di tutte le attività presenti nel settore coperto dal tratto di tetto che è bruciato. Un danno enorme per le attività commerciali e che dovrà essere risarcito.

Mentre proseguono le indagini, affidate ai vigili del fuoco, gli avvocati “affilano le armi” perché la vicenda rischia di approdare nelle aule di Palazzo di Giustizia con cause di risarcimento danni per importi “astronomici”.

Più vicina, invece, la riapertura delle sale Cinema una volta accertata la sicurezza della struttura.

