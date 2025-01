Genova – L’automobilista che lo scorso 16 gennaio ha travolto un pedone che stava attraversando la strada in via Orsini, nel quartiere genovese di Albaro, è stato identificato e rintracciato dalla polizia locale, che l’ha raggiunto presso la sua abitazione e ha fatto scattare nei suoi confronti la sanzione e la denuncia per omissione di soccorso.

L’episodio risale alla scorsa settimana. Il pedone travolto, un uomo di 75 anni, era rimasto gravemente ferito al volto e alla testa e risulta ancora oggi ricoverato all’ospedale San Martino.

Su quanto accaduto hanno indagato le forze dell’ordine, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo dell’accaduto. Inoltre, una volta raggiunto l’automobilista, sono stati effettuati dei rilievi sulla sua vettura che avrebbero evidenziato dei segni compatibili con l’impatto.