Una nuova perturbazione sta interessando la Liguria portando piogge e rovesci specie tra sabato e domenica. Una seconda e più intensa perturbazione dovrebbe raggiungere la nostra regione nella giornata di lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 25 Gennaio 2025

Previsti per la mattinata rovesci anche di una certa intensità che interesseranno il Genovesato, specie i settori interni. Qualche sconfinamento piovoso sarà possibile fino al Tigullio occidentale ed al Savonese di levante.

Nel pomeriggio schiarite a levante specie sullo Spezzino, rovesci (più attenuati rispetto alla mattinata) si concentreranno tra Valle Stura, Scrivia e Orba; sulle restanti aree tempo asciutto, ma con deboli piogge in arrivo a ponente prima di mezzanotte.

Venti moderati tra sud e sud-est.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie o in calo le massime nelle aree soggette a piogge.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +8°C/+11°C