Genova – La partita tra Genoa e Monza in programma questa sera allo stadio Luigi Ferraris si dovrebbe regolarmente disputare. Le autorità competenti non hanno infatti predisposto il rinvio della sfida valida per la 22a giornata del campionato di Serie A, che nelle prossime ore dovrebbe far muovere verso l’impianto circa 30mila persone.

La decisione è arrivata nonostante il bollettino di Arpal emanato nella tarda mattinata di oggi. A partire dalle ore 18, infatti, sul settore B (così come sul settore E, dove scatterà alla ore 15) scatterà l’allerta meteo arancione che proseguirà fino alle ore 8:00 di domani mattina. Per quanto riguarda il settore C, invece, è prevista l’allerta meteo rossa fino alle ore 14:00 di domani.