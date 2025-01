Genova – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili del furto che si è verificato all’interno di una villetta in via Camilla, nel quartiere genovese di Albaro. Qui i malviventi hanno fatto il loro ingresso forzando una finestra e nel giro di pochi minuti sono riusciti ad appropriarsi di gioielli e contanti per un valore di diverse migliaia di euro. Sono poi riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Una volta tornati a casa, i residenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per risalire all’identità dei ladri. In tal senso, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona.