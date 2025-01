Genova – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per una serie di furti che si è verificata tra via Buozzi e la stazione ferroviaria di Principe la notte scorsa. I due malviventi avrebbero utilizzato un tombino per rompere i finestrini di una serie di auto parcheggiate e per rubare all’interno delle vetture. Episodi di questo genere negli ultimi mesi sono accaduti sempre più frequentemente nella zona, con diversi malviventi che sono stati fermati o colti in flagrante dalle forze dell’ordine.

I carabinieri sono così giunti sul posto e hanno rintracciato i due malviventi: si tratta di due uomini rispettivamente di 22 e 45 anni. Nei loro confronti è scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere di Marassi.