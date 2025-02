Celle Ligure (Savona) – Traffico ancora in tilt lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, dopo le code e i disagi che si sono verificati già in mattinata. Un incidente si è verificato nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione ponente, dove due mezzi pesanti si sono tamponati. Al momento non è chiara la presenza di persone rimaste ferite, ma sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia stradale e i vigli del fuoco.

Proprio per favorire le operazioni di soccorso al sinistro stradale, il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo. Al momento si registrano circa 5 km di coda tra Arenzano e il luogo dell’incidente. Questi si vanno a sommare alla coda presente tra Savona e Celle Ligure, in direzione opposta, a causa dei lavori e al traffico intenso in A7 all’uscita del casello di Genova Bolzaneto a causa del traffico sulla viabilità ordinaria.