mercoledì 22 Ottobre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Maltempo Liguria, domani a Genova scuole aperte

Redazione Liguria
scuola banchi studentiGenova – Domani a Genova le scuole rimarranno aperte. É questa la decisione a seguito della riunione svolta dal Coc questo pomeriggio in merito all’Allerta Meteo Arancione prevista per domani su tutto il territorio comunale (qui l’elenco di tutti i comuni che chiuderanno le scuole in Liguria).
La Liguria sarà interessata da una nuova e intensa perturbazione che riguarderà tutta la regione: sul ponente è stata emanata l’Allerta Meteo Gialla, sul centro e sul levante l’Allerta Meteo Arancione. Inoltre, nel capoluogo la Protezione Civile ha emesso l’avviso di allerta per vento di burrasca per domani e per mareggiata intensa per domani e venerdì, con le conseguenti entrate in vigore delle ordinanze previste in questi casi.
“Domani, in caso di eventuali criticità, nel corso della giornata, potranno essere date ulteriori comunicazioni di aggiornamento ed in particolare l’eventuale necessità di prolungata permanenza all’interno delle scuole”, scrive la Protezione Civile di Genova.
——————————————————————————————————
