Genova – Il maltempo continua a fare danni in città dove, è stata chiusa l’autostrada A10 per un incidente stradale, la statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo tra Arenzano e Voltri a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e dove si segnalano danni pesanti per una tromba d’aria che si è abbattuta su Pegli.
L’incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia ed ha causato la chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e l’uscita del casello di Genova Prà. Per cause ancora da accertare un Tir si è abbattuto su un lato sfondando il guard-rail e restando in bilico.
Poche ore prima, sulla statale Aurelia e sempre tra Arenzano e Voltri, era stata chiusa la strada statale Aurelia a causa dell’allagamento della galleria Pizzo.
Sempre a Voltri era stata chiusa, a causa di una frana, la viabilità di Chiale per la caduta di terra e sassi sulla carreggiata.
Un’altra frana si è registrata in via Nicoloso da Recco, a Pegli dove il muraglione di una casa ha ceduto di schianto riversando un’enorme quantità di terra e sassi sulla strada sottostante travolgendo anche alcune auto posteggiate
Poco dopo una grossa e potente tromba d’aria ha seminato distruzione e panico sul lungomare di Pegli riuscendo a sollevare persino un camion che si è ribaltato mentre bidoni della spazzatura e dehor volavano tutt’attorno.
Danni anche al Terminal PSA di Pra’ dove le forti raffiche di vento hanno fatto cadere diversi container nel parco della Fascia di Rispetto.
Nel primo pomeriggio è poi esondato il torrente Fegino in Valpolcevera.
Tutti i corsi d’acqua sono attenzionati per il timore di altri danni e per domani è atteso il passaggio di un’altra forte perturbazione che ha fatto scattare l’Allerta Arancione
Maltempo a Genova, giornata terribile tra trombe d’aria, frane e incidenti stradali
