Genova – Il corpo senza vita di un giovane di circa vent’anni è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di un parcheggio in una via laterale di corso Europa, a Genova.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini del caso.

Ancora non si conoscono le circostanze legate alla morte del giovane ma per gli inquirenti non è da escludere un gesto volontario o di un tentativo di scavalcare la ringhiera finito male.