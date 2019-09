Genova – Oltre 1500 iscritti ma alla partenza erano molti di più a partecipare alla Marcia in Rosa organizzata dal Centro anti Violenza Mascherona e dall’associazione My Trekking a Genova.

Un fiume di persone, rigorosamente vestite in rosa, che ha percorso corso Italia dalla zona della Foce sino a Boccadasse per dire non alla violenza di ogni genere e per chiedere una sempre maggior attenzione delle Istituzioni al crescente fenomeno delle aggressioni e dei soprusi.

Violenze che non necessitano solo di una forte presa di coscienza da parte dei Cittadini ma anche di fondi necessari ad aumentare le risorse necessarie ai centri anti violenza, a speciali nuclei delle forze dell’ordine che si occupano delle violenze e per trovare sistemi elettronici in grado di prevenire il fenomeno ad esempio nel caso di allontanamenti dalla famiglia o di stalker.