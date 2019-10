Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria con alternanza di nuvole e schiarite. Nei prossimi giorni è atteso il passaggio di una nuova debole perturbazione che potrebbe portare pioggia sull’imperiese e sul levante ligure ma poi tornerà il bel tempo.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 8 ottobre 2019

inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo banchi di nuvolosità addossati sul versante padano dell’Appennino centrale; nel corso della giornata si assisterà ad una certa intensificazione di nuvolosità di tipo medio-basso sul savonese, specialmente lungo le zone interne, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti: residui refoli da nord tra Capo Mele e Golfo di Genova notte e mattino; a seguire si impostano a sud-ovest sul Ligure, al più moderati, in particolare su Capo Mele.

Mare mosso al largo, generalmente poco mosso sottocosta.

Temperature: in calo a fondovalle e sulla costa, specie a levant

Costa min: 10/15°C, max: 17/21°

Interno min: +1/9°C, max: 14/18°C

Mercoledì 9 ottobre 2019

Dal pomeriggio forte libeccio al largo, locali rinforzi a burrasca; Ligure orientale tendente ad agitato dalla sera.

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso a ponente, in prevalenza coperto altrove; precipitazioni più diffuse sul medio levante in giornata, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici, valli interne; a seguire concentrazione dei fenomeni sullo spezzino; variabile su imperiese e savonese con tendenza a schiarite

Mare mosso, in rapido aumento a molto mosso nel corso del pomeriggio, tendente ad agiato dalla sera il settore est.

Temperature: in calo le massime, specie a levante.

Giovedì 10 ottobre 2019

Aampie schiarite su tutti i settori, mite nelle ore centrali della giornata.

Mare ancora molto mosso.