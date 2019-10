Isola di Rovegno (Genova) – Ha rotto le acque mentre si trovava in casa, in un piccolo centro dell’entroterra genovese, ed ha subito capito che non sarebbe riuscita ad arrivare in tempo in ospedale e così il 118 l’ha guidata nel parto mentre un elicottero si alzava in volo per recuperare mamma e figlia e portarle in ospedale.

Nuovo avventuroso parto in diretta per il 118 ligure che, questa volta, ha fatto nascere al telefono una mamma residente ad Isola di Rovegno.

La donna ha avvertito le contrazioni e ha rotto le acque ed in breve si è resa conto che non avrebbe potuto attendere l’arrivo dell’ambulanza.

Così, con il telefono in vivavoce, il persona del 118 l’ha accompagnata al parto suggerendo tecniche e procedure.

In breve è nata una bella bambina sana e forte e mamma e figlia hanno potuto celebrare il lieto evento con un viaggio in elicottero sino al più vicino ospedale.

Qui i medici hanno verificato che tutto fosse a posto e si sono complimentati con l’operatore del 118 e, naturalmente, con la mamma.