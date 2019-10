Genova – Gli automobilisti genovesi sono ormai abituati ad incontrarci qualunque mezzo, dai pericolosi Tir ai ciclisti che hanno sbagliato la strada, ma questa mattina la presenza di un trattore con rimorchio di strumenti agricoli ha strappato un sorriso a tutti.

Il mezzo ha preso la Sopraelevata a ponente per dirigersi verso il centro. La velocità certamente non sostenuta e l’ingombrante forma hanno attratto lo sguardo dei passanti che, sorpresi, hanno scattato foto e ripreso filmati.

La scena è poi rimbalzata sui Sociale dove il paragone con il film “il ragazzo di campagna” di Renato Pozzetto è arrivato in pochi secondi.

Non è dato sapere se il mezzo fosse autorizzato e se avesse le immatricolazioni corrette per viaggiare su strada, nessun mezzo della polizia locale, nonostante le telecamere puntate, ha fermato il curioso passaggio, ma, di certo, la strada Sopraelevata è sempre più spesso teatro di scenette al limite del paradossale.

Pochi giorni fa un mezzo ha transitato tranquillamente trasportando ben cinque materassi impilati uno sull’altro sul tetto.

Davvero curioso per una delle strade più “controllate” della città.