Genova – Ha cercato rifugio in un negozio del lungomare di Pegli e poi, mentre i “soccorsi” tardavano ad arrivare, ha deciso di uscire ed è stata travolta da un’auto.

Brutta fine, questa mattina, per un esemplare molto giovane di Gallinella d’acqua che, probabilmente persa, girovagava per il lungomare.

Il pennuto si è rifugiato in un negozio e il titolare ha chiamato diverse volte istituzioni, uffici e associazioni ambientaliste ma nessuno si è presentato a recuperare l’animale che pure è protetto ed è certamente un esemplare raro.

L’uccello ha poi deciso di uscire dal negozio ma è stato subito travolto da un’auto di passaggio tra il raccapriccio dei presenti.