Genova – La vita e la carriera di Roberto Baggio diventeranno un film: lo ha annunciato Netflix in occasione dell’ufficializzazione dell’accordo con Mediaset. La pellicola , tratta dal libro di Raffaele Nappi, dovrebbe essere pronta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, per la regia di Letizia Lamartire, e si chiamerà “Il divin codino“. “È la storia di un uomo umile con un talento smisurato. Racconteremo il percorso di una persona che attraverso le sofferenze personali ha raggiunto grandi trionfi in campo” ha dichiarato la regista, già nota per aver lavorato alla serie Baby.

A interpretare il campione sarà Andrea Arcangeli, che farà rivivere l’intero percorso di Roberto Baggio, dagli esordi nel Lanerossi Vicenza al Brescia Calcio, ripercorrendo i suoi 22 anni di carriera. Non solo calcio: nel film si parlerà anche dell’aspetto umano del campione, che sarà anche consulente della produzione.

Oltre al film dedicato a Baggio, Netflix e Mediaset lavoreranno insieme alla produzione di 7 film originali, in onda sulla piattaforma di streaming per il primo anno e disponibili in chiaro subito dopo.

Al momento sono stati annunciati ufficialmente altri 4 titoli:

“ Al di là del risultato “, diretto da Francesco Lettieri e dedicato a una storia di amicizia nel mondo degli ultras;

" Sotto il sole di Riccione ", diretto da Younuts!, che racconta un'amicizia di un gruppo di teenager in vacanza;

" L'ultimo paradiso ", con Riccardo Scamarcio nei panni di un contadino innamorato della figlia di un proprietario terriero degli anni '50;

"Sulla stessa onda", diretto da Massimiliano Camaiti, dove un'avventura estiva si trasforma in breve in una tormentata storia d'amore.