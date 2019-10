Genova – I lavori per la costruzione del nuovo ponte autostradale sul Polcevera proseguono a ritmo serrato e in arrivo ci sono nuovi pezzi da montare.

Per gli spostamenti sono previsti nuovi trasporti eccezionali per la prossima settimana, diretti sia al cantiere di Ponente che a quello di Levante.

I trasporti si svolgeranno secondo il seguente calendario:

– Trasporto di n° 4 conci da Banchina AEN/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22:00 di Lunedì 14/10 fino ad arrivo al cantiere di Levante

– Trasporto di alcuni casseri con partenza alle ore 22.00 di Martedì 15/10 dal cantiere di Ponente fino al cantiere di Levante

– Trasporto di n° 5 conci da Banchina AEN/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22:00 di Mercoledì 16/10 fino ad arrivo al cantiere di Ponente

– Trasporto di alcuni casseri con partenza alle ore 22.00 di Giovedì 17/10 dal cantiere di Ponente fino al cantiere di Levante

– Trasporto di n° 5 conci da Banchina AEN/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22:00 di Venerdì 18/10 fino ad arrivo al cantiere di Ponente

I convogli saranno accompagnati da 4 veicoli di scorta tecnica abilitata che saranno di supporto alle pattuglie di Polizia Locale.

I trasporti di Lunedì 14 ottobre (Levante)

Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà quello già collaudato: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.

Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale sarà in vigore il DIVIETO DI SOSTA SU VIA RETI E VIA FILLAK DALLE ORE 19.00 DEL 14 OTTOBRE.

I trasporti dei casseri

Nelle serate di Martedì 15 e Giovedì 17 è in previsione il trasporto di alcuni casseri (strutture che servono per la costruzione delle pile del Nuovo Viadotto Polcevera) dal cantiere di Ponente al cantiere di Levante.

I casseri saranno movimentati tra le ore 22.00 e le ore 04.00.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.

I trasporti di Mercoledì 16 e Venerdì 18 (Ponente)

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina di AEN/Arcelor Mittal seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Municipale e vetture di supporto tecnico.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.