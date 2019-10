Genova – Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio in prossimità dello svincolo di Genova Nervi.

Poco prima delle 16.00, un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, sono entrate in contatto.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro che ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il tratto è temporaneamente chiuso, sia in entrata in entrambe le direzioni, si in uscita da entrambe le provenienze.