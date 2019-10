Genova – Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare, questa sera, lungo via Prà, nell’omonimo quartiere del ponente cittadino.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone che sono state estratte dalle lamiere e affidate al personale del 118 accorso sul luogo.

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’impatto e se vi siano responsabilità di altri veicoli

Sul tratto di strada si sono formati rallentamenti e code.